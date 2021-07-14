Эксперт: я думал, что Адетокунбо не хватает хромосомы, которая есть у великих

Известный эксперт НБА Билл Симмонс признался, что его удивила игра лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо во время плей-офф в нынешнем сезоне. «Милуоки» вышел в финал плей-офф, где ведёт борьбу за титул с «Финикс Санз». Пока «Милуоки» уступает 1-2.

«Я думал, что Адетокунбо не хватает хромосомы, которая есть у великих. Но теперь мне кажется, что у него тоже всё в порядке. Я не чувствовал этого до второго и третьего матча финала», — цитирует Симмонса Fadeaway World.

Адетокунбо в третьем матче финала НБА с «Финикс Санз» (120:100, 1-2) набрал 41 очко (14 из 23 с игры, 13 из 17 штрафных), 13 подборов и 6 передач за 38 минут на площадке.

Адетокунбо — пятый игрок в истории, набравший не менее 100 очков и 40 подборов в первых трёх играх финала НБА. Ранее это делали Элджин Бейлор (1962, 1963), Уиллис Рид (1970), Карим Абдул-Джаббар (1980), Шакил О'Нил (2000, 2001). Только Джерри Уэст, Мэджик Джонсон, Леброн Джеймс (дважды) и Кевин Дюрант показали статистику не хуже 41-13-6 Янниса в матче финала НБА.