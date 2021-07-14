ЦСКА, «Зенит» и УНИКС узнали календарь Евролиги в сезоне-2021/2022

Пресс-служба Евролиги опубликовала календарь на следующий сезон. Российские клубы узнали соперников по первому туру.

УНИКС в первом туре 1 октября встретится с «Зенитом», встреча будет проходить в Казани. ЦСКА начнёт турнир 30 сентября гостевым матчем с «Миланом», во втором туре армейцев ждёт выезд к действующему чемпиону турнира «Анадолу Эфес». Полное расписание доступно на официальном сайте Евролиги.

В прошлом сезоне ЦСКА дошёл до «Финала четырёх», но уступил в полуфинале «Анадолу Эфес». В свою очередь «Зенит» впервые в истории добрался до плей-офф, но проиграл в серии «Барселоне» (2-3). Также в турнире участвовали «Химки», но подмосковный клуб не заявился на новый сезон из-за проблем с финансированием.