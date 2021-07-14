Айс Кьюб назвал пятёрку лучших игроков всех времён, не включив туда Майкла Джордана
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Известный американский рэпер и актёр Айс Кьюб назвал собственную пятёрку лучших баскетболистов в истории НБА. Любопытно, что Айс Кьюб не включил в список легендарного Майкла Джордана.
Так, в пятёрку Айс Кьюба вошли Мэджик Джонсон, Коби Брайант, Леброн Джеймс, Тим Данкан и Шакил О’Нил.
При этом музыкант не объяснил, почему обделил вниманием Джордана, которого многие считают величайшим баскетболистом в истории.
Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
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