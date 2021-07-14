В ЦСКА прокомментировали информацию о переходе Алексея Шведа

Ассистент главного тренера ЦСКА Антон Юдин прокомментировал информацию о возможном возвращении защитника «Химок» Алексея Шведа в состав команды.
«Могут ли возникнуть у других российских клубов такие же трудности, как у «Химок»? Как говорится, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Конечно, может случиться всякое, но мне хотелось бы верить, что наши ведущие клубы избегут таких проблем. А «Химкам» желаю скорейшего выправления ситуации. Надеюсь, в следующем году мы снова увидим эту команду среди участников Единой лиги ВТБ.
Насколько достоверна информация о том, что Швед перейдёт в ЦСКА, откуда он в своё время уезжал в НБА? Действительно ли клуб не только предложил защитнику огромный контракт, но и компенсирует ему всю химкинскую задолженность? Каждое межсезонье сообщают об интересе ЦСКА к тому или иному баскетболисту. Но далеко не всегда дело доходит до реальных переговоров. В СМИ пишут много неправды. До тех пор, пока на официальной странице ЦСКА не появится новость о подписании контракта, слухи остаются слухами. В настоящий момент мне нечего сказать о будущем Шведа. Знаю, что Алексей общается с руководством ЦСКА. Но не более», — приводит слова Юдина «Плеймейкер».
Напомним, Швед защищал цвета ЦСКА с 2005 по 2012 годы. В «Химки» он перешёл после нескольких сезонов в НБА («Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон», «Нью-Йорк»). С армейцами Швед четырежды становился чемпионом России и выходил в финал Евролиги. В составе сборной России Алексей брал бронзу Евробаскета-2011 и Олимпиады-2012.
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