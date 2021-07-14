Журналистка Николс написала первый твит после скандала на ESPN и нарвалась на оскорбления
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Ведущая ESPN Рэйчел Николс написала первое сообщение в своём «твиттере» после крупного скандала с коллегой Марией Тэйлор. Ссора началась с утечки записи телефонного разговора, сделанной ещё в прошлом году в «пузыре» НБА в Орландо. Николс выразила недовольство обстоятельством, что именно Тэйлор получила назначение на финальную серию НБА в прошлом сезоне. Рэйчел предположила, что эфир достался её коллеге лишь по той причине, что она является темнокожей.
«Большая честь, когда великий Карим Абдул-Джаббар решает принять участие в нашем шоу», — написала Николс.
Некоторые пользователи в комментариях назвали её мошенницей, расисткой и потребовали извинений. После этого Рэйчел отключила возможность комментирования своего твита.
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