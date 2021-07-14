Эксперт высказался о переходе Алексея Шведа в ЦСКА

Бывший главный тренер «Химок» и сборной России Сергей Елевич поделился мнением о возможном переходе защитника «Химок» Алексей Шведа в ЦСКА. За красно-синих Швед выступал с 2005 по 2012 годы.



«Не знаю, подойдёт ли Швед ЦСКА. У армейцев ведь есть свои лидеры. Там ему не дадут делать то, что он делал в «Химках». Это однозначно. Так что, наверное, будет какая-то альтернатива. То есть, видимо, с ним будут детально обсуждать, что именно он должен делать. Алексей в последнее время очень здорово прибавил как плеймейкер. Как игрок, делающий много передач. Наверное, ЦСКА смотрит и на это. Передачи у него очень хорошо получаются. И, самое главное, отдаёт он их всегда вовремя.

Мне кажется, что Димитрис Итудис ищет такого игрока, который, если от него отойдут, забьёт, а если его будут держать, отдаст хорошую передачу. Думаю, что это и есть тот фактор, на котором армейцы сейчас заостряют внимание. В ЦСКА, может быть, и не станут требовать от Алексея сверхрезультата, но самым главным будет, чтобы он пахал там, где это необходимо, и доказывал, что он командный игрок, а не индивидуалист. Швед ведь всё время выделялся тем, что брал игру на себя. А в ЦСКА крайне важно будет влиться в команду», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».