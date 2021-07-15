Режиссер «Космического джема 2» ответил на скандал с Лолой Банни

Режиссер «Космического джема 2» Малкольм Д. Ли прокомментировал недовольство некоторых зрителей по поводу изменения образа одной из героинь фильма, крольчихи Лолы Банни. По мнению ряда фанатов картины, Лола стала менее женственной.



«Понятия не имел, что люди будут так возмущаться отсутствием у крольчихи груди. Я понимаю тех, кто не хочет, чтобы что-то менялось. Но при всём этом я чувствовал, что должна была произойти какая-то эволюция её образа. Мы хотели сделать её сильной, но по-прежнему женственной. Некоторые девушки сразу заявили нам: «А что, нельзя быть сильной и при этом иметь большую грудь?» Конечно, можно, но мы говорим о мультяшном кролике, а не о женщинах!» — приводит слова режиссёра фильма Entertainment Weekly.