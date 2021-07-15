Девин Букер установил два исторических рекорда НБА

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер набрал 42 очка в четвертом матче финала НБА с «Милуоки Бакс» (103:109, 2-2).



Букер стал рекодсменом в истории НБА по количеству набранных очков в дебютном розыгрыше плей-офф. Букер записал себе в актив 542 очка по итогам четвертого матча с «Бакс» и побил рекорд Рика Бэрри, который в 1967 году в 15 матчах дебютного плей-офф набрал 521 очко. Джулиус Ирвинг отметился 518 очками в 18 матчах в 1977 году и занимает третье место. Букер также сравнялся с Уилтом Чемберленом по количеству матчей с 40+ очков в дебютном плей-офф. У обоих по 3 таких игры. Это второй лучший результат в истории после Рика Барри (5).



Кроме того, Букер показал лучшую результативность в истории финалов после 10 или менее очков в предыдущей игре. Рекорд принадлежал Джорджу Микану, который набрал 35 очков в третьей игре финала 1949 года после неудачного второго матча.

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