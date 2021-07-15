Суперзвезда сборной США может пропустить Олимпиаду из-за коронавируса

Атакующий защитник сборной США Брэдли Бил может пропустить Олимпийские игры в Токио из-за коронавируса, сообщает Associated Press.



Била включили в протоколы безопасности и здоровья, связанные с COVID-19. У сборной США есть возможность заменить баскетболиста перед отправлением команды в Токио. Бил провёл все три товарищеских матча сборной США в рамках подготовки к Олимпиаде. Американцы проиграли Нигерии (87:90) и Австралии (83:91), а также разгромили Аргентину (108:80). В сезоне НБА-2020/2021 Брэдли в составе «Вашингтон Уизардс» набирал в среднем за игру 31,3 очка, 4,4 передачи и 4,7 подбора.



Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, сборная США выступит в группе А с Ираном, Францией и Чехией.