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Суперзвезда сборной США может пропустить Олимпиаду из-за коронавируса

Суперзвезда сборной США может пропустить Олимпиаду из-за коронавируса
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Атакующий защитник сборной США Брэдли Бил может пропустить Олимпийские игры в Токио из-за коронавируса, сообщает Associated Press.

Била включили в протоколы безопасности и здоровья, связанные с COVID-19. У сборной США есть возможность заменить баскетболиста перед отправлением команды в Токио. Бил провёл все три товарищеских матча сборной США в рамках подготовки к Олимпиаде. Американцы проиграли Нигерии (87:90) и Австралии (83:91), а также разгромили Аргентину (108:80). В сезоне НБА-2020/2021 Брэдли в составе «Вашингтон Уизардс» набирал в среднем за игру 31,3 очка, 4,4 передачи и 4,7 подбора.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, сборная США выступит в группе А с Ираном, Францией и Чехией.

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