Тренер ЦСКА прояснил своё высказывание по поводу перехода Алексея Шведа в ЦСКА

Ассистент главного тренера ЦСКА Антон Юдин объяснил своё высказывание по поводу перехода защитника Алексея Шведа в ЦСКА.
«С уважением отношусь к работе журналистов, особенно к работе спортивных журналистов, особенно к работе журналистов, пишущих о баскетболе. Одна просьба: не скатывайтесь до уровня «жёлтой прессы» в погоне за громкими заголовками! И не стоит вкладывать в уста людей, которым вы задаёте вопросы, ответы, которые вы, возможно, хотели бы услышать, но не услышали.
Листайте карусель — и вы поймёте, что мои ответы не совпадают с написанным на сайте playmaker24.ru», — написал Антон Юдин в «Инстаграме».
Напомним, Швед защищал цвета ЦСКА с 2005 по 2012 год. В «Химки» он перешёл после нескольких сезонов в НБА («Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон», «Нью-Йорк»). С армейцами Швед четырежды становился чемпионом России и выходил в финал Евролиги. В составе сборной России Алексей брал бронзу Евробаскета-2011 и Олимпиады-2012.
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