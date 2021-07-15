Андрей Кириленко объяснил непопадание сборной России на Олимпиаду в Токио

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал итоги олимпийской квалификации в Хорватии, по итогам которой сборная Росси не смогла завоевать путёвку на Олимпийские игры.



«По делу. Россия — во второй раз без Олимпиады в 5×5, это факт. Мужская и женская сборные немного по-разному не попали, но заголовок правдивый, хоть и не отражает полной картины происходящего — к примеру, и мужская, и женская сборные по баскетболу 3×3 попали на Олимпиаду в числе первых, без квалификации, однако этому внимания уделяют явно меньше.



А что произошло в Сплите такого, что было бы трудно понять в тот момент? На сегодняшний день у сборной России был небольшой шанс выиграть квалификацию. Все шесть команд, которые собрались в Хорватии, включая Мексику и Тунис, кто бы что ни говорил, крепкие соперники, умеющие играть в хороший баскетбол. Явных фаворитов больше нет, посмотрите на результаты той же олимпийской квалификации: Тунис до последней минуты оставался в игре с Хорватией, и та рисковала при своих болельщиках не выйти из группы. И даже сборная США недавно проиграла два товарищеских матча подряд — Нигерии и Австралии. Слабых команд нет, все играют в одинаковый баскетбол. Той же Германии, которая в итоге попала в Токио, в погоне за требуемым овертаймом мы уступили «-2». Шансы были у всех, кто-то ими воспользовался, кто-то нет. У нас не получилось, не повезло, и мы не на Олимпиаде.



Обидно, но что ты с этим сделаешь? Если бы мы уверенно прошли олимпийскую квалификацию и победили, это было бы если не чудом, то верхом ожиданий. Конечно, мы верили, что это возможно, однако в Сплите были и другие сборные, не меньше нас претендовавшие на олимпийскую путёвку. А победила сборная Германии, на которую мало кто ставил. Фаворитами до турнира считались хорваты — к тому же они играли дома — и бразильцы, выглядевшие очень здорово. Да, поражение от Мексики сразу отбросило нас очень далеко назад. С одной стороны, сборная России лишилась возможности досрочно выйти в полуфинал, с другой — оказалась перед необходимостью не просто выигрывать у Германии, а с разницей «на заказ» не меньше 7 очков. И потом, даже если бы мы вышли в полуфинал, для завоевания путёвки в Токио нужно было бы пройти ещё два раунда плей-офф. Это изначально не было просто», — приводит слова Андрея Кириленко «Матч ТВ».