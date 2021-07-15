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Гомельский назвал сборную, которая может оказать сопротивление США в финале Олимпиады

Гомельский назвал сборную, которая может оказать сопротивление США в финале Олимпиады
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Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о том, какая сборная может оказать сопротивление команде США на Олимпийских играх в Токио.

«Франция выглядит самой сильной из европейских сборных. Словению ставлю выше Испании. Но есть ещё сборная Австралии, которая, как мне кажется, может оказать сопротивление команде США в финале», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, сборная США выступит в группе А с Ираном, Францией и Чехией.

Ранее сборная США уступила команде Нигерии в товарищеском матче. Это поражение стало первым для американцев за три последних олимпийских цикла. Американцы в последних трёх олимпийских циклах не проиграли ни одного матча, включая товарищеские, одержав 39 побед.

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