Звёзды НБА отреагировали на феноменальный блок-шот Янниса Адетокунбо

Звёзды команд НБА отреагировали на эффектный блокшот лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в четвёртом матче финала НБА с «Финикс Санз».



«Этот блокшот Янниса — один из лучших, что я видел», — написал в своём «твиттере» форвард «Сакраменто Кингз» Ришон Холмс.



«Этот блокшот Янниса вполне мог выиграть им матч», — считает Дэмьен Лиллард.



Разыгрывающий «Бруклина» Спенсер Динвидди поправил Лилларда, сделав ретвит и подписав «чемпионат» вместо «матч».



«Они завершают серию, и этот блокшот был просто легендарным», — добавил Дрэймонд Грин.

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Напомним, в четвёртом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» дома обыграл «Финикс Санз» со счётом 109:103 и сравнялся в серии — 2-2.



В составе победителей лучшими на площадке были Крис Миддлтон (40 очков), Яннис Адетокунбо (26 очков и 14 подборов) и Брук Лопес (14 очков). У «Санз» наиболее результативными в матче стали Девин Букер (42 очка), Джей Краудер (15 очков), Крис Пол (10 очков) и Кэмерон Джонсон (10 очков).



Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одержал победу со счётом 120:100. Пятый матч противостояния с участием этих команд пройдёт 18 июля.