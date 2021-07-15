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Кавай Леонард тайком от «Клипперс» сделал операцию на разорванных «крестах»

Кавай Леонард тайком от «Клипперс» сделал операцию на разорванных «крестах»
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард сделал операцию на разорванных крестообразных связках втайне от команды. Об этом сообщил журналист Скип Бэйлесс.

«Леонард перенёс операцию, но в клубе не знали об этом, пока он и его окружение не позвонили и не сказали о том, что операция состоялась», — сообщает журналист Скип Бэйлесс в эфире FOX Sports.

Кавай получил травму в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Юта Джаз» (4-2) и после этого не выходил на площадку. «Клипперс» не сообщали характер травмы игрока, несмотря на появившуюся в СМИ информацию о разрыве «крестов».

Леонард провел за «Клипперс» два сезона, набирая 26 очков, 6,8 подбора, 5 передач и 1,7 перехвата в среднем за игру. Пятикратный участник Матча звёзд НБА может стать свободным агентом в это межсезонье, если отклонит опцию игрока на сезон-2021/2022 стоимостью 36 миллионов долларов.

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