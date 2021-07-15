Леброн Джеймс отреагировал на массовую критику «Космического джема 2»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на критику, с которой столкнулся недавно вышедший на большие экраны фильм «Космический джем 2». Особенно в США картину приняли довольно холодно как зрители, так и критики. Недовольство многих вызвал образ крольчихи Лолы Банни. По мнению ряда фанатов ленты, она стала менее женственной. Леброн в своём «твиттере» разместил фото с актрисой Зендеей, чьим голосом говорила антропоморфная крольчиха, добавив подпись, что две легенды прекрасно могут уживаться вместе, но на фото он видит лишь одну.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Леброна Джеймса в «Твиттере».

Ранее режиссёр «Космического джема 2» Малкольм Д. Ли прокомментировал недовольство некоторых зрителей по поводу образа Лолы Банни.