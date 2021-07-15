Источник: Алексей Швед подпишет долгосрочный контракт с ЦСКА

ЦСКА согласовал контракт с защитником «Химок» Алексеем Шведом и в скором времени объявит о переходе игрока. Об этом сообщает инсайдер Basketnews Донатас Урбонас, ссылаясь на свои источники. Соглашение Шведа с красно-синими может быть рассчитано на три года. За ЦСКА Швед уже выступал с 2005 по 2012 годы.
Алексей прошлым летом подписал трёхлетний контракт с «Химками». Игрок решил покинуть команду, поскольку «Химки» пропустят следующий сезон Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансовых гарантий. У Шведа в межсезонье-2021 были предложения от двух клубов из чемпионата Китая. Защитник отклонил их, не желая покидать Россию из-за жены и детей. Регулярный чемпионат Евролиги-2020/2021 Швед завершил на первом месте по среднему количеству набранных очков и результативных передач. В 23 матчах Алексей набирал 19,8 очка и 7,7 ассиста.
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