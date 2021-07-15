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Сборная США лишилась второго игрока из-за карантина и окончательно потеряла Брэдли Била

Сборная США лишилась второго игрока из-за карантина и окончательно потеряла Брэдли Била
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Атакующий защитник сборной США Брэдли Бил пропустит Олимпийские игры в Токио (Япония). Игрок был включён в протоколы по безопасности и охране здоровья из-за опасений его возможного заражения коронавирусом. Об этом сообщается на странице USA Basketball в «Твиттере».

Кроме того, в качестве меры предосторожности в протокол был включён форвард «Детройт Пистонс» Джереми Грант.

В ходе подготовки к Олимпиаде сборная США в товарищеском матче разгромила национальную команду Аргентины (108:80), а ранее терпела поражения в двух встречах: с Нигерией (87:90) и Австралией (83:91).

Олимпийский баскетбольный турнир пройдёт с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучшие сборные, занявшие третьи места.

Сборная России по баскетболу не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. Потерпев два поражения, россияне заняли последнее место в группе и не сумели пробиться в следующую стадию турнира.

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