Сборная США лишилась второго игрока из-за карантина и окончательно потеряла Брэдли Била

Атакующий защитник сборной США Брэдли Бил пропустит Олимпийские игры в Токио (Япония). Игрок был включён в протоколы по безопасности и охране здоровья из-за опасений его возможного заражения коронавирусом. Об этом сообщается на странице USA Basketball в «Твиттере».
Кроме того, в качестве меры предосторожности в протокол был включён форвард «Детройт Пистонс» Джереми Грант.
В ходе подготовки к Олимпиаде сборная США в товарищеском матче разгромила национальную команду Аргентины (108:80), а ранее терпела поражения в двух встречах: с Нигерией (87:90) и Австралией (83:91).
Олимпийский баскетбольный турнир пройдёт с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучшие сборные, занявшие третьи места.
Сборная России по баскетболу не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. Потерпев два поражения, россияне заняли последнее место в группе и не сумели пробиться в следующую стадию турнира.
- 15 июля 2021
-
23:53
-
23:22
-
21:23
-
19:41
-
19:00
-
17:56
-
16:43
-
15:57
-
14:53
-
13:58
-
13:56
-
13:41
-
13:19
-
13:00
-
11:56
-
10:53
-
09:39
-
08:19
-
07:59
-
07:55
-
07:47
-
07:20
-
06:48
-
00:03
- 14 июля 2021
-
22:38
-
22:02
-
21:08
-
19:51
-
18:53
-
18:19
-
18:16
-
16:58
-
15:34
-
14:09
-
12:55