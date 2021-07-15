Стали известны подробности объединения Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга в «Бруклине»

Американский журналист Мэтт Салливан в своей новой книге Can't Knock the Hustle поделился подробностями объединения форварда Кевина Дюранта и разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Бруклин Нетс» летом 2019 года.

По сведениям Салливана, одним из определяющих моментов стал вечер 25 января 2019 года, когда Ирвинг, игравший в то время за «Бостон Селтикс», пригласил на ужин Кевина, выступавшего тогда за «Голден Стэйт Уорриорз».



Как отмечает журналист, оба понимали, что «Нетс» сможет содержать двух игроков с максимальными контрактами, а они, в свою очередь, смогут манипулировать командой. Кроме того, Ирвинг к тому времени построил дом в Джерси для своей дочери и рассчитывал растить там детей. Дюранта же не всё устраивало в «Уорриорз». Так и родилась идея объединения в «Нетс». В тот вечер, как пишет журналист, оба ещё не раз возвращались к этой теме, а также делились мыслями, кого ещё можно было бы позвать за собой в «Бруклин».