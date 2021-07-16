Компания Леброна Джеймса может быть продана за $ 750 млн

Компания Леброна Джеймса SpringHill Company может быть продана за $ 750 млн, сообщает Variety.



Развлекательная компания Леброна Джеймса SpringHill Company может быть продана. Сумма, согласно источникам, близким к ситуации, может достичь $ 750 млн. Среди потенциальных покупателей значится Nike. Однако другие источники сообщают, что руководство SpringHill не планирует продавать компанию целиком. Они размышляют над возможностью продажи миноритарных или даже контрольных акций инвесторам», — сообщает журналист Тодд Спэнглер в своей колонке на Variety.



Среди проектов фирмы Леброна можно отметить фильм «Космический джем 2», недавно вышедший на экраны.



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