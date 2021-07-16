В «Далласе» прояснили позицию по совместимости Луки Дончича и Кристапса Порзингиса

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался насчёт совместимости лидеров команды Луки Дончича и Кристапса Порзингиса.
«Порзингис идеально подходит Луке», — цитирует Кидда в своём «твиттере» журналист Тим Макмахон.
Напомним, ранее стало известно, что Порзингис хочет покинуть клуб. По данным СМИ, причиной желания Порзингиса перейти в другую команду являются натянутые отношения с Лукой Дончичем.
«Даллас» не смог выйти во второй раунд плей-офф НБА. Команда из Техаса уступила в первом раунде «Лос-Анджелес Клипперс», проиграв серию 3-4.
Кристапс ранее заключил новый контракт с «Далласом». Он подписал соглашение на пять лет на сумму в $ 158 млн.
Напомним, Кидд сменил на посту главного тренера «Далласа» Рика Карлайла, который покинул команду в межсезонье после 13 лет работы и возглавил «Индиану». Харрисон приходит на место президента по баскетбольным операциям, которое вакантно после ухода Донни Нельсона в межсезонье.
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