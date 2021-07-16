Кевин Дюрант отреагировал на провалы сборной США перед Олимпиадой

Форвард сборной США Кевин Дюрант прокомментировал неудачное выступление национальной команды в товарищеских матчах с Нигерией (87:90) и Австралией (83:91).
«У меня всё в порядке. Я не выходил из своего номера в гостинице, как этого требуют протоколы безопасности, которым мы следуем. Меня мало беспокоит то, что люди говорят о наших результатах. Фанаты легко делают выводы после двух поражений, не замечая деталей. В каждой команде есть таланты НБА, а также игроки, которые привыкли быть первыми опциями на международном уровне. Мы же пока адаптируемся как команда. Я не оправдываюсь. Мы не ожидали, что проиграем дважды, но такое случается.
Мы исправимся. Наша команда пока ищет свою игру. У нас много хороших игроков, и это даёт немало вариантов в защите и нападении, но пока мы не можем принять быстрое решение при выборе этих вариантов», — приводит слова Дюранта Yahoo.
Сборная США выигрывала медали на всех 18 Олимпиадах, в которых принимала участие, и является 15-кратным победителем Олимпийских игр (1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1976, 1984, 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016). Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Подопечные Грега Поповича будут выступать в группе А со сборными Ирана, Франции и Чехии.
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