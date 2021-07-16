Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Костас Адетокунбо подписал контракт с клубом Евролиги

Костас Адетокунбо подписал контракт с клубом Евролиги
Комментарии

Форвард сборной Греции Костас Адетокунбо подписал контракт с «Виллербаном», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 23-летним баскетболистом рассчитано на два сезона.

Ранее сообщалось, что грек договорился о подписании контракта с «Олимпиакосом», однако эта информация не подтвердилась.

Младший брат звезды НБА Янниса Адетокунбо предыдущие два сезона провёл в «Лос-Анджелес Лейкерс». В прошлом сезоне в составе калифорнийцев он стал чемпионом НБА.

В сезоне-2020/2021 он в среднем набирал 0,8 очка и делал 1,3 подбора. Игрок проводил на площадке лишь четыре минуты. «Лос-Анджелес Лейкерс» вылетел из плей-офф НБА уже в первом раунде.

Ранее сообщалось и об интересе к Костасу со стороны «Панатинаикоса».

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021