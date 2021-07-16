Евгений Колесников покинул УНИКС и перешёл в новый клуб

Российский защитник Евгений Колесников покинул УНИКС и подписал контракт с «Автодором», сообщает официальный сайт саратовской команды. Соглашение с 35-летним баскетболистом рассчитано до конца сезона-2021/2022.
«Меня переполняет чувство гордости — это возвращение домой. «Автодор» очень многое значит для меня. Конечно, самое светлое воспоминание о Саратове — сумасшедшая поддержка болельщиков, которую я чувствовал на протяжении многих лет, даже перейдя в другой клуб. Самая шумная арена в России, по уровню поддержки сопоставимая с Испанией. Сама философия «Автодора» – красивый и яркий баскетбол – мне близка. Тем более что сейчас в команде много молодых и талантливых игроков – будущее российского баскетбола. Для меня будет честью передать им свой опыт. Выбрал 24-й номер, под ним я и играл в «Автодоре». От предстоящего сезона жду ярких побед, много эмоций. «Автодор» обязательно пошумит в этом году. Хотел бы сказать пару слов саратовским болельщикам. Дорогие болельщики «Автодора», мы снова вместе. С нетерпением жду нашей встречи. Не люблю ничего загадывать, но знайте – я буду биться за вас и за «Автодор» на каждом сантиметре площадки!», — цитирует Колесникова официальный сайт «Автодора».
Ранее Колесников выступал в составе саратовчан с 2015 по 2017 годы.
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