Дирк Новицки высказался о Луке Дончиче

Бывший игрок «Даллас Маверикс» Дирк Новицки, являющийся легендой клуба, высказался о разыгрывающем команды Луке Дончиче. Новицки, попавший на обложку игры NBA 2K22, сравнил себя со словенцем.

«Пожалуй, я скажу, что Лука уже сейчас играет лучше, чем я в свои лучшие годы. Настолько он хорош, хоть ему и всего 22 года», — цитирует Новицки Essentially Sports.

Дончич в регулярном чемпионате НБА в нынешнем сезоне в среднем набирал 27,7 очка, делал 8,6 передачи и 8,0 подбора за матч. Он фактически превзошёл результаты Новицки в сезоне-2006/2007, когда Дирк был признан MVP. Он в среднем набирал 24,6 очка, делал 8,9 подбора и 3,4 ассиста.

«Даллас» не смог выйти во второй раунд плей-офф НБА. Команда из Техаса уступила в первом раунде «Лос-Анджелес Клипперс», проиграв серию 3-4.