14-летняя китайская баскетболистка ростом 226 см показала феноменальную статистику. Видео
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В китайском городе Цзинчжоу 15 июля состоялся финал Национальной баскетбольной лиги среди девушек до 15 лет. Лучшей баскетболисткой матча признали Чжан Цзыюй. В 14 лет рост девушки составляет 226 см.
В финальном матче Чжан набрала 42 очка, 25 подборов и 6 блок-шотов.
Родители Чжан Цзыюй – профессиональные баскетболисты. Рост отца – 213 см, а матери – 198 см. В 7 лет её рост был 160 см, как у некоторых взрослых людей. Цзыюй стала популярной в социальных сетях. Её часто сравнивают с легендарным китайским баскетболистом Яо Мином, у которого рост 229 см. Ранее Мин был самым высоким игроком НБА. В данный момент рост Чжан такой же, как и у самого высокого игрока современной НБА — центрового «Бостон Селтикс» Тако Фолла.
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