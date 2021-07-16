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Сборная США потеряла вторую звезду на Олимпиаду в Токио

Сборная США потеряла вторую звезду на Олимпиаду в Токио
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Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав не сможет принять участие в Олимпиаде в Токио (Япония), сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. По данным источника, Лав покинул расположение сборной. Он находился в тренировочном лагере сборной США на протяжении 10 дней.

Лав так и не смог восстановиться после травмы правой голени, из-за неё он пропустил значительную часть сезона НБА.

Ранее стало известно, что сборная США также лишилась Брэдли Била. Он вместе с Джерами Грантом был отправлен на карантин по состоянию здоровья. Федерация баскетбола США уже объявила, что Бил не полетит в Токио.

Олимпийский турнир стартует 25 июля. Сборная США на групповом этапе сыграет с Францией, Ираном и Чехией.

Отметим, что во время подготовки к турниру сборная США сенсационно проиграла в товарищеских матчах с Нигерией и Австралией.

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