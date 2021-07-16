Сборная США потеряла вторую звезду на Олимпиаду в Токио

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав не сможет принять участие в Олимпиаде в Токио (Япония), сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. По данным источника, Лав покинул расположение сборной. Он находился в тренировочном лагере сборной США на протяжении 10 дней.
Лав так и не смог восстановиться после травмы правой голени, из-за неё он пропустил значительную часть сезона НБА.
Ранее стало известно, что сборная США также лишилась Брэдли Била. Он вместе с Джерами Грантом был отправлен на карантин по состоянию здоровья. Федерация баскетбола США уже объявила, что Бил не полетит в Токио.
Олимпийский турнир стартует 25 июля. Сборная США на групповом этапе сыграет с Францией, Ираном и Чехией.
Отметим, что во время подготовки к турниру сборная США сенсационно проиграла в товарищеских матчах с Нигерией и Австралией.
- 16 июля 2021
-
18:35
-
17:40
-
17:16
-
16:50
-
16:03
-
14:45
-
13:49
-
12:00
-
10:45
-
09:58
-
07:35
- 15 июля 2021
-
23:53
-
23:22
-
21:23
-
19:41
-
19:00
-
17:56
-
16:43
-
15:57
-
14:53
-
13:58
-
13:56
-
13:41
-
13:19
-
13:00
-
11:56
-
10:53
-
09:39
-
08:19
-
07:59
-
07:55
-
07:47
-
07:20
-
06:48
-
00:03