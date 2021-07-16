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Деннис Шрёдер не сыграет на Олимпиаде в Токио

Деннис Шрёдер не сыграет на Олимпиаде в Токио
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Федерация баскетбола Германии на официальном сайте объявила, что разыгрывающий Деннис Шрёдер не выступит за национальную сборную на Олимпийских играх в Токио.

Огромные затраты по страховке стали основной причиной, не позволяющей баскетболисту «Лос-Анджелес Лейкерс» помочь команде.

«Мне бы очень хотелось побывать в Токио. Это Олимпийские игры. По сути, важнейший турнир для спортсмена. Я всегда мечтал участвовать в Олимпийских играх. Конечно, я очень разочарован тем, что не могу играть и сражаться вместе с командой на этом важном турнире. Но я очень рад за всех 12 парней, которые сейчас едут в Токио. Они вместе провели отличную квалификацию и заслужили быть частью этого. Как команда они проявили огромное единство. Я убеждён, что с таким отношением они могут чего-то добиться в Токио», — заявил Шрёдер.

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