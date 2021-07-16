«Бруклин» нашёл замену Блэйку Гриффину

«Бруклин Нетс» определился с заменой центровому Блэйку Гриффину, утверждает The New York Post. По данным источника, «Нетс» намереваются заменить звёздного игрока Нерленсом Ноэлем, который является свободным агентом.

При этом на Ноэля претендуют ещё несколько клубов. Известно об интересе к нему со стороны «Шарлотт Хорнетс», «Даллас Маверикс», «Торонто Рэпторс» и «Сакраменто Кингз».

В марте 2021 года Гриффин договорился с «Детройт Пистонз» о выкупе контракта, сумма за текущий и следующий сезон составила около $ 62 млн. В нынешнем плей-офф в составе «Нетс» Блэйк провёл 12 матчей, он набирал 9 очков, 5,9 подбора и 1,8 передачи за 26,5 минуты на площадке.

Что касается Ноэля, то 27-летний центровой в нынешнем сезоне в среднем набирал 5,1 очка, делал 6,4 подбора и 1,1 перехвата.