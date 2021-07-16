Дэмьен Лиллард не хочет оставаться в «Портленде» и сделает апрос на обмен

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард принял решение покинуть команду. Как сообщает журналист Хенри Эбботт, звёздный игрок в ближайшее время подаст официальный запрос на обмен.
30-летний баскетболист хочет покинуть команду и будет оказывать воздействие на руководства клуба с целью обмена. В игроке заинтересованы «Филадельфия Сиксерс», «Нью-Йорк Никс» и «Голден Стэйт Уорриорз».
Ранее Лиллард опубликовал в «Твиттере» фото, сделанное в «Стэйплс центре» в Лос-Анджелесе. Там он недавно встречался с лидерами «Лейкерс» Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом. В Сети посчитали, что Лиллард намекнул на желание перейти в «Лейкерс».
Bleacher Report сообщил, что Лиллард может покинуть «Портленд», несмотря на долгосрочный контракт с клубом. По данным источника, Дэмьен может использовать тактику Джеймса Хардена, который добился ухода из «Хьюстон Рокетс».
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