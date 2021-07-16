Сборная США выбрала игроков на замену Кевина Лава и Брэдли Била для участия в Олимпиаде
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Сборная США определилась с заменами для Кевина Лава и Брэдли Била, которые не смогут выступить на олимпийском турнире в Токио (Япония). Как сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски, их заменят Келдон Джонсон («Сан-Антонио Спёрс») и Джавэйл Макги («Денвер Наггетс»).
Бил выбыл из состава по состоянию здоровья. Его отправили на карантин из-за коронавируса.
Лав не смог выступить на Олимпийских играх из-за старой травмы. Он находился в расположении сборной в течение 10 дней. Форвард продолжает восстанавливаться после травмы правой голени. Из-за неё он пропустил значительную часть сезона в НБА.
Олимпийский баскетбольный турнир стартует 25 июля. Сборная США сыграет в одной группе с Францией, Ираном и Чехией.
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