Сборная США выбрала игроков на замену Кевина Лава и Брэдли Била для участия в Олимпиаде

Сборная США определилась с заменами для Кевина Лава и Брэдли Била, которые не смогут выступить на олимпийском турнире в Токио (Япония). Как сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски, их заменят Келдон Джонсон («Сан-Антонио Спёрс») и Джавэйл Макги («Денвер Наггетс»).

Бил выбыл из состава по состоянию здоровья. Его отправили на карантин из-за коронавируса.

Лав не смог выступить на Олимпийских играх из-за старой травмы. Он находился в расположении сборной в течение 10 дней. Форвард продолжает восстанавливаться после травмы правой голени. Из-за неё он пропустил значительную часть сезона в НБА.

Олимпийский баскетбольный турнир стартует 25 июля. Сборная США сыграет в одной группе с Францией, Ираном и Чехией.