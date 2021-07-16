«Голден Стэйт» определил план А на межсезонье
Поделиться
«Голден Стэйт Уорриорз» определился с планами на межсезонье, сообщает San Francisco Chronicle. Согласно данным источника, план А «Уорриорз» состоит в том, чтобы обменять лотерейные пики на игрока уровня стартовой пятёрки в расцвете сил.
Так, в сезоне-2020/21 Стефен Карри был в числе трёх кандидатов на звание MVP, но «Голден Стэйт» не попал в плей-офф. А в следующем сезоне ожидается, что в строй вернётся Клэй Томпсон, залечивающий травму.
«Голден Стэйт» занял 8-е место в турнирной таблице в своей конференции в регулярном чемпионате НБА. Но пробиться в плей-офф команде так и не удалось. В плей-ин «Голден Стэйт» уступил «Лос-Анджелес Лейкерс», действующему чемпиону НБА. Впрочем, «озёрники» вылетели уже в первом раунде плей-офф.
Комментарии
- 16 июля 2021
-
22:47
-
21:46
-
20:39
-
19:22
-
18:44
-
18:35
-
17:40
-
17:16
-
16:50
-
16:03
-
14:45
-
13:49
-
12:00
-
10:45
-
09:58
-
07:35
- 15 июля 2021
-
23:53
-
23:22
-
21:23
-
19:41
-
19:00
-
17:56
-
16:43
-
15:57
-
14:53
-
13:58
-
13:56
-
13:41
-
13:19
-
13:00
-
11:56
-
10:53
-
09:39
-
08:19
-
07:59
Партнерский контент