«Голден Стэйт» определил план А на межсезонье

«Голден Стэйт Уорриорз» определился с планами на межсезонье, сообщает San Francisco Chronicle. Согласно данным источника, план А «Уорриорз» состоит в том, чтобы обменять лотерейные пики на игрока уровня стартовой пятёрки в расцвете сил.

Так, в сезоне-2020/21 Стефен Карри был в числе трёх кандидатов на звание MVP, но «Голден Стэйт» не попал в плей-офф. А в следующем сезоне ожидается, что в строй вернётся Клэй Томпсон, залечивающий травму.

«Голден Стэйт» занял 8-е место в турнирной таблице в своей конференции в регулярном чемпионате НБА. Но пробиться в плей-офф команде так и не удалось. В плей-ин «Голден Стэйт» уступил «Лос-Анджелес Лейкерс», действующему чемпиону НБА. Впрочем, «озёрники» вылетели уже в первом раунде плей-офф.