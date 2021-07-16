НБА приняла решение по турниру плей-ин на следующий сезон
Поделиться
НБА и профсоюз игроков договорились о сохранении формата турнира плей-ин на следующий сезон, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере». Предполагается, что совет управляющих лиги объявит об этом в ближайшее время.
Турнир плей-ин проводился перед плей-офф. Он определил седьмой и восьмой номер посева. В турнире принимали участие восемь клубов.
7-я и 8-я команды конференций играли друг с другом. Победитель этого матча получил 7-й номер посева, а проигравший встречался с победителем матча между 9-й и 10-й командами. Победитель этого противостояния получил 8-й номер посева в плей-офф.
Турнир плей-ин был введён после изменения формата сезона, на который повлияла пандемия коронавируса.
Комментарии
- 16 июля 2021
-
23:27
-
22:47
-
21:46
-
20:39
-
19:22
-
18:44
-
18:35
-
17:40
-
17:16
-
16:50
-
16:03
-
14:45
-
13:49
-
12:00
-
10:45
-
09:58
-
07:35
- 15 июля 2021
-
23:53
-
23:22
-
21:23
-
19:41
-
19:00
-
17:56
-
16:43
-
15:57
-
14:53
-
13:58
-
13:56
-
13:41
-
13:19
-
13:00
-
11:56
-
10:53
-
09:39
-
08:19
Партнерский контент