НБА приняла решение по турниру плей-ин на следующий сезон

НБА и профсоюз игроков договорились о сохранении формата турнира плей-ин на следующий сезон, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере». Предполагается, что совет управляющих лиги объявит об этом в ближайшее время.

Турнир плей-ин проводился перед плей-офф. Он определил седьмой и восьмой номер посева. В турнире принимали участие восемь клубов.

7-я и 8-я команды конференций играли друг с другом. Победитель этого матча получил 7-й номер посева, а проигравший встречался с победителем матча между 9-й и 10-й командами. Победитель этого противостояния получил 8-й номер посева в плей-офф.

Турнир плей-ин был введён после изменения формата сезона, на который повлияла пандемия коронавируса.