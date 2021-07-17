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Дэмьен Лиллард отреагировал на информацию о выставлении обменного запроса к «Портленду»

Дэмьен Лиллард отреагировал на информацию о выставлении обменного запроса к «Портленду»
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард после тренировки сборной США заявил, что информация о том, что он планирует попросить у клуба обмен, не соответствуют действительности, сообщает инсайдер Марк Стайн на своей странице в «Твиттере».

Лиллард сказал, что ещё не принял однозначного решения относительно своего будущего, но надеется остаться в «Портленде». При этом баскетболист подчеркнул, что в команде есть много положительных моментов, но этого недостаточно.

Лиллард намерен в ближайшее время встретиться в Лас-Вегасе с новым главным тренером «Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапсом и генеральным менеджером Нилом Олши. Через несколько дней сборная США планирует вылететь в Токио для участия в олимпийском баскетбольном турнире.

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