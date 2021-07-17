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«Вашингтон» назначил нового главного тренера

«Вашингтон» назначил нового главного тренера
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Уэс Ансельд-младший станет новым главным тренером «Вашингтон Уизардс», сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Официальное объявление сделки должно состояться на этих выходных. Ансельд-младший с 2015 года работает ассистентом главного тренера в «Денвер Наггетс». Он начал тренерскую карьеру в НБА в 2005 году, когда вошёл в тренерский штаб «Уизардс». Кроме того, он работал помощником в «Голден Стэйт Уорриорз» (2011-2012) и «Орландо Мэджик» (2012-2015).

Его отец, легендарный баскетболист игрок и тренер Уэс Ансельд, руководил «Вашингтоном» с 1988 по 1994 год. Другими претендентами на пост главного тренера «Уизардс» были Дэрвин Хэм и Сэм Кэсселл, работающие асисстентами в «Милуоки Бакс».

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