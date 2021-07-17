«Вашингтон» назначил нового главного тренера
Поделиться
Уэс Ансельд-младший станет новым главным тренером «Вашингтон Уизардс», сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Официальное объявление сделки должно состояться на этих выходных. Ансельд-младший с 2015 года работает ассистентом главного тренера в «Денвер Наггетс». Он начал тренерскую карьеру в НБА в 2005 году, когда вошёл в тренерский штаб «Уизардс». Кроме того, он работал помощником в «Голден Стэйт Уорриорз» (2011-2012) и «Орландо Мэджик» (2012-2015).
Его отец, легендарный баскетболист игрок и тренер Уэс Ансельд, руководил «Вашингтоном» с 1988 по 1994 год. Другими претендентами на пост главного тренера «Уизардс» были Дэрвин Хэм и Сэм Кэсселл, работающие асисстентами в «Милуоки Бакс».
Комментарии
- 17 июля 2021
-
08:09
-
08:02
-
07:41
-
01:12
- 16 июля 2021
-
23:27
-
22:47
-
21:46
-
20:39
-
19:22
-
18:44
-
18:35
-
17:40
-
17:16
-
16:50
-
16:03
-
14:45
-
13:49
-
12:00
-
10:45
-
09:58
-
07:35
- 15 июля 2021
-
23:53
-
23:22
-
21:23
-
19:41
-
19:00
-
17:56
-
16:43
-
15:57
-
14:53
-
13:58
-
13:56
-
13:41
-
13:19
-
13:00
Партнерский контент