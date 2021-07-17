Кевин Дюрант высказался о пребывании в «Голден Стэйт» и отношениях со Стефеном Карри

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант пообщался в Clubhouse с болельщиками НБА и своей бывшей команды «Голден Стэйт Уорриорз», затронув тему выступления ухода из клуба и отношений с разыгрывающим Стефеном Карри



«Покажите мне хотя бы один случай, когда я злился из-за того, что не получал должной любви от болельщиков на арене. Хотя бы один случай. У меня никогда не было проблем с болельщиками «Голден Стэйт» и Стефеном Карри. Мне было наплевать, кто лучший в «Голден Стэйт». Я не испытывал недостатка в любви от болельщиков. Но какие-то детишки всё ещё продолжают рассказывать мне, как я на самом деле себя чувствовал в те сезоны.



Я везде не арене видел людей в моих игровых майках. Все в Области Залива Сан-Франциско с любовью ко мне относились, никто не говорил ничего такого. Откуда появилась вся эта информация? Итан Штраусс написал книгу, в которой сказал, что я злился из-за того, что меня не любят болельщики, я завидую Стефу и Мо Спэйтсу. Почему вы верите Итану Штрауссу, а не мне?» – цитирует Дюранта NBC Sports.

Журналист The Athletic Итан Штраусс ранее выпустил книгу о династии «Уорриорз», в которой писал о том, что Дюрант якобы завидовал славе своего одноклубника Стефена Карри и чувствовал себя некомфортно в калифорнийском клубе. По словам Штраусса, Кевин считал, что болельщики команды недооценивают его вклад завоевание титулов.