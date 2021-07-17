Назван самый вероятный сценарий будущего Кавая Леонарда в межсезонье
Поделиться
Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард, перенёсший операцию на разорванных крестообразных связках, может воспользоваться опцией продления контракта на сезон-2021/2022 стоимостью $ 36 млн или же стать свободным агентом.
По сведениям инсайдера Марка Стайна, ссылающегося на источники, игрок близок к подписанию нового контракта с «Клипперс». Однако Стайн не исключает, что Кавай подпишет соглашение с другой командой. Таким коллективом может стать «Даллас Маверикс».
Кавай получил травму в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Юта Джаз» (4-2) и после этого не выходил на площадку. «Клипперс» не сообщали о характере травмы игрока, несмотря на появившуюся в СМИ информацию о разрыве «крестов».
Комментарии
- 17 июля 2021
-
09:44
-
08:09
-
08:02
-
07:41
-
01:12
- 16 июля 2021
-
23:27
-
22:47
-
21:46
-
20:39
-
19:22
-
18:44
-
18:35
-
17:40
-
17:16
-
16:50
-
16:03
-
14:45
-
13:49
-
12:00
-
10:45
-
09:58
-
07:35
- 15 июля 2021
-
23:53
-
23:22
-
21:23
-
19:41
-
19:00
-
17:56
-
16:43
-
15:57
-
14:53
-
13:58
-
13:56
-
13:41
-
13:19
Партнерский контент