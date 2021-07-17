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Назван самый вероятный сценарий будущего Кавая Леонарда в межсезонье

Назван самый вероятный сценарий будущего Кавая Леонарда в межсезонье
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард, перенёсший операцию на разорванных крестообразных связках, может воспользоваться опцией продления контракта на сезон-2021/2022 стоимостью $ 36 млн или же стать свободным агентом.

По сведениям инсайдера Марка Стайна, ссылающегося на источники, игрок близок к подписанию нового контракта с «Клипперс». Однако Стайн не исключает, что Кавай подпишет соглашение с другой командой. Таким коллективом может стать «Даллас Маверикс».

Кавай получил травму в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Юта Джаз» (4-2) и после этого не выходил на площадку. «Клипперс» не сообщали о характере травмы игрока, несмотря на появившуюся в СМИ информацию о разрыве «крестов».

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