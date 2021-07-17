Источник: Кристапс Порзингис завидует Луке Дончичу

Центровой «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис испытывает зависть по отношению к одноклубнику, Луке Дончиче. Об этом сообщил журналист ESPN Стивен Эй Смит.



«У Кристапса Порзингиса не самые лучшие отношения с Лукой Дончичем. Кое-кто обвиняет его в зависти по отношению к Луке. Не знаю, так ли это. Но я лишь говорю то, что слышу из источников в команде. Порзингису, вероятно, следовало бы уйти», — сказал Стивен в интервью, размещённом на канале ESPN в YouTube.

Ранее главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался насчёт совместимости Дончича и Порзингиса. По словам Кидда, Порзингис идеально подходит Луке.



Напомним, «Даллас» не смог выйти во второй раунд плей-офф НБА. Команда из Техаса уступила в первом раунде «Лос-Анджелес Клипперс», проиграв серию 3-4.