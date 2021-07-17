Кавай Леонард поставил условие по переходу в «Даллас»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард, перенёсший операцию на разорванных крестообразных связках, согласится подписать контракт с «Даллас Маверикс» только в случае, если клуб предложит ему максимальное соглашение, сообщает инсайдер Марк Стейн.
Напомним, в настоящий момент Леонард может воспользоваться опцией продления контракта на сезон-2021/2022 стоимостью $ 36 млн или же стать свободным агентом.
Кавай получил травму в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Юта Джаз» (4-2) и после этого не выходил на площадку. «Клипперс» не сообщали о характере травмы игрока, несмотря на появившуюся в СМИ информацию о разрыве «крестов».
Леонард провёл за «Клипперс» два сезона, набирая 26 очков, 6,8 подбора, 5 передач и 1,7 перехвата в среднем за игру.
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