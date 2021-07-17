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Леброн отреагировал на хейт «Космического джема 2», превзошедшего по сборам «Чёрную вдову»

Леброн отреагировал на хейт «Космического джема 2», превзошедшего по сборам «Чёрную вдову»
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на критику фильма «Космический джем 2: Новое поколение», в котором он исполнил главную роль.

«Космический джем 2» собрал $ 13 млн в американском прокате в пятницу и превзошёл блокбастер «Чёрная вдова» ($ 8 млн). За последние три дня сборы «Космического джема 2» составили $ 32 млн против $ 25,6 млн у «Чёрной вдовы». Фильм с Леброном установил рекорд по сборам для студии Warner Bros. во время пандемии, превзойдя «Годзиллу против Кинг-Конга» ($ 28,2 млн) за 3 дня проката. Кроме того, «Космический джем 2» показал лучший старт для всех семейных фильмов с момента начала пандемии коронавируса.

«Привет, хейтеры!» — написал Леброн на своей странице в «Твиттере», прикрепив ссылку на новость со сборами фильма.

«Космический джем: Новое поколение» вышел на российские экраны 15 июля. По сюжету фильма Леброн Джеймс и его сын Дом (Седрик Джо) оказываются внутри виртуальной киновселенной Warner Bros. Туда их обманом отправляет искусственный интеллект, роль которого исполнил Дон Чидл. С помощью героев «Looney Tunes», включая Багза Банни, Леброну предстоит спасти жизни множества людей и освободить из виртуального заточения собственного сына. Сделать это можно единственным способом — обыграть кажущуюся непобедимой команду под предводительством компьютерного интеллекта. «Новое поколение» — сиквел-перезагрузка оригинального «Космического джема», премьера которого состоялась в 1996 году. Главную роль в том фильме исполнил шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан.

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