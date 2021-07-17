Илона Корстин опубликовала фото в наряде царицы

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин опубликовала фотографию в образе царицы.



«Эх, кабы я была б царицей… Какие же красивые наряды были раньше! Драгоценные камни, жемчуг, золото, кокошники! Последний раз переодевания в старорусские костюмы были в сборной России при фотографировании на плакат перед отъездом на чемпионат Европы — 2001. Оригинальный получился плакат, запоминающийся», — написала Илона Корстин в «Инстаграме».

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Илоны Корстин.

На чемпионате Европы 2001 года, который упомянула Корстин, сборная Росси и заняла второе место, уступив в финале сборной Франции. Турнир проходил в трёх французских городах — Орлеане, Гравлине и Ле-Мане.