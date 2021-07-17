Си Джей Макколлум назвал лучшего игрока НБА

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум поделился мнением о Леброне Джеймсе.
«Леброн рано стал великим. Его считали избранным. И он смог продлить свою карьеру по максимуму. 18 лет спустя он играет лучше, чем когда впервые попал в лигу. Он по-прежнему может мотивировать своих товарищей по команде, он по-прежнему работает на победу своей команды. Он по-прежнему лучший игрок НБА», — приводит слова Си Джея Макколлума Essentially Sports.
«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Леброн во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета в серии с «Финикс Санз» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.
- 17 июля 2021
-
22:59
-
22:00
-
20:47
-
20:43
-
19:46
-
18:23
-
17:33
-
16:30
-
14:37
-
13:51
-
13:37
-
13:21
-
12:52
-
12:16
-
10:52
-
09:56
-
09:44
-
08:09
-
08:02
-
07:41
-
01:12
- 16 июля 2021
-
23:27
-
22:47
-
21:46
-
20:39
-
19:22
-
18:44
-
18:35
-
17:40
-
17:16
-
16:50
-
16:03
-
14:45
-
13:49
-
12:00