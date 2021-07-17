Си Джей Макколлум назвал лучшего игрока НБА

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум поделился мнением о Леброне Джеймсе.



«Леброн рано стал великим. Его считали избранным. И он смог продлить свою карьеру по максимуму. 18 лет спустя он играет лучше, чем когда впервые попал в лигу. Он по-прежнему может мотивировать своих товарищей по команде, он по-прежнему работает на победу своей команды. Он по-прежнему лучший игрок НБА», — приводит слова Си Джея Макколлума Essentially Sports.



«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Леброн во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета в серии с «Финикс Санз» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.