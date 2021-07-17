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Известный европейский баскетболист завершил карьеру в 33 года

Известный европейский баскетболист завершил карьеру в 33 года
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Форвард «Маккаби Тель-Авив», израильтянин Омри Касспи принял решение завершить карьеру, сообщает Israel Hayom.

Как сообщает источник, после завершения чемпионата Израиля игрок размышлял над тем, чтобы провести ещё один сезон в «Маккаби», но принял решение завершить профессиональную карьеру. В ближайшее время Касспи объявит о своём решении.

Касспи на протяжении десяти сезонов выступал в НБА. За это время он успел сменить семь команд, выступая за «Сакраменто Кингз», «Кливенд Кавальерс», «Хьюстон Рокетс», «Миннесоту Тимбервулвз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Мемфис Гриззлиз». В 2019 году игрок перешёл в «Маккаби».

Касспи стал первым израильским баскетболистом в истории НБА.

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