Известный европейский баскетболист завершил карьеру в 33 года
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Форвард «Маккаби Тель-Авив», израильтянин Омри Касспи принял решение завершить карьеру, сообщает Israel Hayom.
Как сообщает источник, после завершения чемпионата Израиля игрок размышлял над тем, чтобы провести ещё один сезон в «Маккаби», но принял решение завершить профессиональную карьеру. В ближайшее время Касспи объявит о своём решении.
Касспи на протяжении десяти сезонов выступал в НБА. За это время он успел сменить семь команд, выступая за «Сакраменто Кингз», «Кливенд Кавальерс», «Хьюстон Рокетс», «Миннесоту Тимбервулвз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Мемфис Гриззлиз». В 2019 году игрок перешёл в «Маккаби».
Касспи стал первым израильским баскетболистом в истории НБА.
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