Звёзды НБА отреагировали на невызов Трэя Янга в сборную США на Олимпиаду
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Форвард «Атланты Хоукс» Трэй Янг отреагировал на то, что он не был вызван в сборную США для участия в Олимпийских играх в Токио. Янг в своём «твиттере» опубликовал отрывок из интервью Айзейи Томаса.
«Я не знаю, что произошло в процессе. Я соответствовал критериям отбора, но не был выбран», — говорит Томас в данном отрывке видео.
Данная публикация вызвала реакцию со стороны других игроков НБА.
Защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл сделал ретвит записи Янга, написав «Брат, ты устал так говорить».
«Продолжай работать, чувак», — написал в «Твиттере» разыгрывающий «Мемфис Гриззлис» Джа Морант.
Не обошлось и без реакции со стороны самого Айзейи Томаса — легенда НБА ретвитнул запись Янга, прикрепив к ней четыре смеющихся эмодзи.
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