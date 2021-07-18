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Звёзды НБА отреагировали на невызов Трэя Янга в сборную США на Олимпиаду

Звёзды НБА отреагировали на невызов Трэя Янга в сборную США на Олимпиаду
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Форвард «Атланты Хоукс» Трэй Янг отреагировал на то, что он не был вызван в сборную США для участия в Олимпийских играх в Токио. Янг в своём «твиттере» опубликовал отрывок из интервью Айзейи Томаса.

«Я не знаю, что произошло в процессе. Я соответствовал критериям отбора, но не был выбран», — говорит Томас в данном отрывке видео.

Данная публикация вызвала реакцию со стороны других игроков НБА.

Защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл сделал ретвит записи Янга, написав «Брат, ты устал так говорить».

«Продолжай работать, чувак», — написал в «Твиттере» разыгрывающий «Мемфис Гриззлис» Джа Морант.

Не обошлось и без реакции со стороны самого Айзейи Томаса — легенда НБА ретвитнул запись Янга, прикрепив к ней четыре смеющихся эмодзи.

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