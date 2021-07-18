«Милуоки» обыграл «Финикс» и вырвался вперёд в финальной серии НБА

В пятом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» на выезде обыграл «Финикс Санз» со счётом 123:119 и вышел вперёд в серии – 3-2.

В составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (32 очка и 9 подборов), Крис Миддлтон (29 очков) и Джру Холидэй (27 очков и 13 передач). У «Санз» наиболее результативными в игре стали Девин Букер (40 очков), Крис Пол (21 очко и 11 передач) и Деандре Эйтон (20 очков и 10 подборов).

Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одерживал победы со счётом 120:100 и 109:103. Шестой матч противостояния с участием этих команд пройдёт 21 июля.

Напомним, в финале Восточной конференции «Милуоки» прошёл «Атланту Хоукс» со счётом 4-2 в серии, а в финале Западной конференции «Финикс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 4-2.