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«Милуоки» обыграл «Финикс» и вырвался вперёд в финальной серии НБА

«Милуоки» обыграл «Финикс» и вырвался вперёд в финальной серии НБА
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В пятом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» на выезде обыграл «Финикс Санз» со счётом 123:119 и вышел вперёд в серии – 3-2.

В составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (32 очка и 9 подборов), Крис Миддлтон (29 очков) и Джру Холидэй (27 очков и 13 передач). У «Санз» наиболее результативными в игре стали Девин Букер (40 очков), Крис Пол (21 очко и 11 передач) и Деандре Эйтон (20 очков и 10 подборов).

Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одерживал победы со счётом 120:100 и 109:103. Шестой матч противостояния с участием этих команд пройдёт 21 июля.

Напомним, в финале Восточной конференции «Милуоки» прошёл «Атланту Хоукс» со счётом 4-2 в серии, а в финале Западной конференции «Финикс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 4-2.

НБА - плей-офф. Финал. 5-й матч
18 июля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
119 : 123
Милуоки Бакс
Милуоки
Финикс Санз: Букер - 40, Пол - 21, Эйтон - 20, Бриджес - 13, Краудер - 10, Джонсон - 6, Пэйн - 6, Крэйг - 3, Александер, Гэллоуэй, Камински, Картер, Мур, Надер, Смит, Шарич
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Миддлтон - 29, Холидэй - 27, Коннотон - 14, Лопес - 9, Портис - 9, Такер - 3, Адетокунбо, Брайант, Джексон, Дивинченцо, Дьяките, Меррилл, Нвора, Тиг, Тупан, Форбс
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