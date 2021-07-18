Феноменальная последняя минута пятого матча финала НБА

«Милуоки Бакс» в гостях обыграл «Финикс Санз» (123:119, 3:2) в пятом матче финала НБА.



За 56 секунд до сирены «Финикс» сократил разницу до -1 благодаря попаданию Криса Пола. «Санз» имели возможность выйти вперед, но защитник «Бакс» Джру Холидэй совершил перехват и разыграл аллей-уп с форвардом Яннисом Адетокунбо. Яннис не сумел набрать 2+1, но забрал подбор в нападении после промаха со штрафноного. «Финикс» вынужденно сфолил на Крисе Миддлтоне, после чего преимущество «Милуоки» увеличилось до +4 (123:119). В последнем владении игроки «Санз» Девин Букер и Крис Пол промазали из-за дуги, лишив свою команду шансов на спасение.

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