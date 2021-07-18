Яннис Адетокунбо повторил редкое достижение Леброна Джеймса и Кевина Дюранта

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 32 очка, 9 подборов и 6 передач в пятом матче финала НБА с «Финикс Санз» (123:119, 3-2).



Адетокунбо стал 5-м игроком в истории финалов НБА с 30+ очками, 5+ передачами, 5+ передач и отсутствием потерь. Яннис присоединился к Леброну Джеймсу (2020), Кевину Дюранту (2017), Деннису Джонсону (1987) и Ларри Бёрду (1987). Адетокунбо, Джру Холидэй и Крис Миддлтон — пятое трио одноклубников в истории финалов НБА, где каждый игрок набирал 25+ очков при 50% точности в одной игре серии. Яннис, Джру и Крис сделали это впервые после легенд «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса Уорти, Карима Абдул-Джаббара и Мэджика Джонсона в 1985 году.

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