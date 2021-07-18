Яннис Адетокунбо повторил редкое достижение Леброна Джеймса и Кевина Дюранта

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 32 очка, 9 подборов и 6 передач в пятом матче финала НБА с «Финикс Санз» (123:119, 3-2).
Адетокунбо стал 5-м игроком в истории финалов НБА с 30+ очками, 5+ передачами, 5+ передач и отсутствием потерь. Яннис присоединился к Леброну Джеймсу (2020), Кевину Дюранту (2017), Деннису Джонсону (1987) и Ларри Бёрду (1987). Адетокунбо, Джру Холидэй и Крис Миддлтон — пятое трио одноклубников в истории финалов НБА, где каждый игрок набирал 25+ очков при 50% точности в одной игре серии. Яннис, Джру и Крис сделали это впервые после легенд «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса Уорти, Карима Абдул-Джаббара и Мэджика Джонсона в 1985 году.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Милуоки Бакс».
- 18 июля 2021
-
08:24
-
08:17
-
08:10
-
08:07
-
08:04
-
06:43
-
02:40
-
00:00
- 17 июля 2021
-
22:59
-
22:00
-
20:47
-
20:43
-
19:46
-
18:23
-
17:33
-
16:30
-
14:37
-
13:51
-
13:37
-
13:21
-
12:52
-
12:16
-
10:52
-
09:56
-
09:44
-
08:09
-
08:02
-
07:41
-
01:12
- 16 июля 2021
-
23:27
-
22:47
-
21:46
-
20:39
-
19:22
-
18:44