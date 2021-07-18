Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Девин Букер повторил антидостижение Леброна и Джордана, «Финикс» установил антирекорд НБА

Девин Букер повторил антидостижение Леброна и Джордана, «Финикс» установил антирекорд НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер набрал 40 очков в пятом матче финала НБА с «Милуоки Бакс» (119:123, 2-3).

Букер — первый баскетболист в истории финалов, проигравший два матча подряд с результативностью 40+ очков. На любой стадии плей-офф подобным антидостижением отличались только Леброн Джеймс, Майкл Джордан, Мэджик Джонсон и Джерри Уэст. Кроме того, «Финикс» — первая команда в истории НБА, проигравшая матч плей-офф при точности 55+% с игры и 60+% из-за дуги.

Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одерживал победы со счётом 120:100 и 109:103. Шестой матч противостояния с участием этих команд пройдёт 21 июля. Напомним, в финале Восточной конференции «Милуоки» прошёл «Атланту Хоукс» со счётом 4-2 в серии, а в финале Западной конференции «Финикс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 4-2.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021