Девин Букер повторил антидостижение Леброна и Джордана, «Финикс» установил антирекорд НБА

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер набрал 40 очков в пятом матче финала НБА с «Милуоки Бакс» (119:123, 2-3).
Букер — первый баскетболист в истории финалов, проигравший два матча подряд с результативностью 40+ очков. На любой стадии плей-офф подобным антидостижением отличались только Леброн Джеймс, Майкл Джордан, Мэджик Джонсон и Джерри Уэст. Кроме того, «Финикс» — первая команда в истории НБА, проигравшая матч плей-офф при точности 55+% с игры и 60+% из-за дуги.
Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одерживал победы со счётом 120:100 и 109:103. Шестой матч противостояния с участием этих команд пройдёт 21 июля. Напомним, в финале Восточной конференции «Милуоки» прошёл «Атланту Хоукс» со счётом 4-2 в серии, а в финале Западной конференции «Финикс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 4-2.
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