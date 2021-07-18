Леброн Джеймс прокомментировал первое посещение финального матча Криса Пола

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время посещения пятого матча финальной серии НБА между «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс» высказал слова поддержки своему другу Крису Полу.

«Я чертовски горжусь Си Пи. Я здесь, чтобы поддержать Си Пи. Он пришел на мое первое выступление в финале, и теперь я возвращаю ему долг. Мы поддерживаем друг друга. Мы братья с тех пор, как пришли в лигу», – сказал Леброн в эфире ESPN.



«Финикс» проиграл «Милуоки» в пятом матче (119:123, 2-3). «Лейкерс» уступили «Санз» в серии первого раунда плей-офф (2-4). Леброн является 10-кратным участником финальных серий, занимая третье место в истории лиги по этому показателю. Разыгрывающий «Финикса» Пол впервые принимает участие в финале НБА за 16 лет карьеры в лиге.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «Твиттере» ESPN.