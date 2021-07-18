Сборная Франции проиграла одному из слабейших участников Олимпиады в Токио

Баскетболисты сборной Франции уступили национальной команде Японии в заключительном товарищеском матче в ходе подготовки к Олимпийским играм в Токио. Встреча закончилась со счётом 75:81.
Французы проиграли первые две четверти со счётом 14:18 и 16:28, после чего постарались вернуться в игру, совершив мощный рывок в третьей десятиминутке (28:15), однако японцы всё же выстояли, выиграв с небольшим преимуществом заключительный отрезок матча – 20:17.
Япония — Франция. Товарищеский матч
Сайтама, Япония
Япония – Франция – 81:75 (18:14, 28:16, 15:28, 20:17)
Я: Хачимура 19, Ватанабе 18, Хиедзима 15
Ф: Фурнье 16, Гобер 11 + 8 подборов.
Олимпийский баскетбольный турнир пройдёт с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучшие сборные, занявшие третьи места.
Напомним, сборная России по баскетболу не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. Потерпев два поражения, россияне заняли последнее место в группе и не пробились в следующую стадию турнира.
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