Сборная Франции проиграла одному из слабейших участников Олимпиады в Токио

Баскетболисты сборной Франции уступили национальной команде Японии в заключительном товарищеском матче в ходе подготовки к Олимпийским играм в Токио. Встреча закончилась со счётом 75:81.



Французы проиграли первые две четверти со счётом 14:18 и 16:28, после чего постарались вернуться в игру, совершив мощный рывок в третьей десятиминутке (28:15), однако японцы всё же выстояли, выиграв с небольшим преимуществом заключительный отрезок матча – 20:17.



Япония — Франция. Товарищеский матч

Сайтама, Япония

Япония – Франция – 81:75 (18:14, 28:16, 15:28, 20:17)

Я: Хачимура 19, Ватанабе 18, Хиедзима 15

Ф: Фурнье 16, Гобер 11 + 8 подборов.

Олимпийский баскетбольный турнир пройдёт с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучшие сборные, занявшие третьи места.

Напомним, сборная России по баскетболу не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. Потерпев два поражения, россияне заняли последнее место в группе и не пробились в следующую стадию турнира.