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Сборная Франции проиграла одному из слабейших участников Олимпиады в Токио

Сборная Франции проиграла одному из слабейших участников Олимпиады в Токио
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Баскетболисты сборной Франции уступили национальной команде Японии в заключительном товарищеском матче в ходе подготовки к Олимпийским играм в Токио. Встреча закончилась со счётом 75:81.

Французы проиграли первые две четверти со счётом 14:18 и 16:28, после чего постарались вернуться в игру, совершив мощный рывок в третьей десятиминутке (28:15), однако японцы всё же выстояли, выиграв с небольшим преимуществом заключительный отрезок матча – 20:17.

Япония — Франция. Товарищеский матч
Сайтама, Япония

Япония – Франция – 81:75 (18:14, 28:16, 15:28, 20:17)
Я: Хачимура 19, Ватанабе 18, Хиедзима 15
Ф: Фурнье 16, Гобер 11 + 8 подборов.

Олимпийский баскетбольный турнир пройдёт с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучшие сборные, занявшие третьи места.

Напомним, сборная России по баскетболу не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. Потерпев два поражения, россияне заняли последнее место в группе и не пробились в следующую стадию турнира.

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