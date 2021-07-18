«Даллас» выкупил контракт одного из лучших тренеров Европы

Сербский специалист Игор Кокошков близок к тому, чтобы стать ассистентом нового главного тренера «Даллас Маверикс» Джейсона Кидда. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил инсайдер Марк Стейн со ссылкой на собственные источники.



В минувшем сезоне Кокошков руководил «Фенербахче». За плечами специалиста большой опыт работы в Национальной баскетбольной ассоциации в должности ассистента главного тренера. В течение одного сезона Игор возглавлял «Финикс Санз». Кроме того, в активе специалиста золото, которое он завоевал со сборной Словении на чемпионате Европы 2017 года.



Ранее сообщалось, что форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард, перенёсший операцию на разорванных крестообразных связках, согласится подписать контракт с «Даллас Маверикс» только в случае, если клуб предложит ему максимальное соглашение.

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